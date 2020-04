Namorado da mãe de Neymar já paquerou Anitta na web: Nos imagino juntos um dia

15/04/2020 | 12:10



Parece que a mãe de Neymar Jr. não foi a única famosa que fez Tiago Ramos se sentir atraído. Depois do modelo e de Nadine Gonçalves terem assumido namorado, alguns detalhes sobre o passado do rapaz estão vindo à tona. Segundo o jornal Extra, Tiago, que tem 23 anos de idade e é também jogador de futebol e grande fã de Neymar Jr., já tentou investir num romance com Anitta.

A publicação recuperou algumas postagens antigas de Tiago no Twitter e, em uma delas, o moço aparece se declarando para a funkeira.

Não sei porque, mas nos imagino juntos um dia. Dois filhos, uns três cachorros, uma cabra, sei lá...e um gato. Sucesso, amor, já te amo, escreveu ele em 2019.

Tiago também teve sua vida amorosa exposta ao público nos últimos dias. Um ex-namorado revelou que o modelo é bissexual e também prefere mulheres mais velhas. Já outro rapaz afirmou ter vivido um trisal com Tiago e seu atual marido.

O jornal Extra ainda resgatou um vídeo em que, em meados de 2016, Tiago, à época com 18 anos de idade, disse que estava apaixonado pela apresentadora de TV Florinda Fernandes, mais conhecida na mídia como Flor.

- Quando eu te vejo na televisão, não sei o que é esse algo estranho que eu sinto dentro de mim, entendeu? É inexplicável. Às vezes, vocês famosos pensam que a gente está se declarando só por causa da fama, mas não. Mas o que eu estou falando aqui é que existe sentimento dentro de mim mesmo. Estou aqui pra falar que sou louco por você, e se você aceitar, acho que você não vai se arrepender. Queria te chamar pra sair, pra gente se conhecer melhor, e, quem sabe... Sei que as chances são poucos. Desculpa a minha timidez e espero que você aceite, diz o rapaz no vídeo.

Atravéa de um fã, Tiago conseguiu ir a gravação de um programa da apresentadora do SBT, de 55 anos de idade, em Campinas, no interior de São Paulo, e conhecê-la pessoalmente.

- Ele me pediu em namoro com todo o jeitinho, foi muito educado, gentil e fofo. Como não tinha nada a ver, claro que eu não aceitei. Mas eu fiquei muito lisonjeada com o carinho dele.Estou muito feliz por ele, e que ele seja muito feliz, disse a apresentadora, que é jurada do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos.