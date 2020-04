Compositor Aldir Blanc está internado em estado grave com suspeita de coronavírus

15/04/2020 | 12:10



Aldir Blanc, famoso compositor brasileiro de 73 anos de idade, está internado no Hospital Miguel Couto do Rio de Janeiro com suspeita de coronavírus. A notícia foi revelada por sua filha, Isabel Blanc, por meio do Twitter. Na rede social, ela fez diversas postagens indicando que, a princípio, o Covid-19 havia sido descartado, já que seu pai havia dado entrada no local com infecção urinária, que resultou também em uma pneumonia.

Na última terça-feira, dia 14, Isabel escreveu:

Nosso querido Aldir Blanc está, desde sexta-feira [dia 10], internado no CER [Coordenação de Emergência Regional] Leblon - Miguel Couto - em decorrência de uma infecção urinária e que resultou também numa pneumonia. Segundo os médicos, está descartado o Covid-19. Estamos aguardando mais informações e pedimos uma corrente positiva de apoio pro nosso querido sair dessa o mais rápido possível. Conto com vocês nesse momento para estarmos unidos auxiliando, no que for preciso, para que meu pai se recupere. Obrigada.

Pouco depois, ela voltou ao Twitter:

Quero reforçar que, no meio de toda essa luta pela vida do meu pai, preciso agradecer aos funcionários do CER Leblon. Nos atenderam com empenho e fazendo o melhor possível. Apesar de todos os cuidados dispensados pelas equipes incríveis que tem nos atendido, infelizmente o estado de saúde do meu pai se agravou. Estou muito emocionada. Gostaria de agradecer a cada um, do jeito que pode. A cada energia positiva, doação. O coração se enche de esperança.

Depois, Isabel anunciou que conseguiu transferir o seu pai para o Centro de Terapia Intensiva:

E nessa linda mobilização, gostaria de informar que o Miguel Couto nos informou de uma vaga no CTI. Para garantir que nesse momento a remoção seja segura, optamos por essa vaga. Vivendo um dia de cada vez. Acho importante informar que estamos vivendo um dia de cada vez. Quando tudo passar e nosso querido estiver seguro em casa, se não tivermos usado as doações iremos fazer as devoluções devidas. Muita transparência e honestidade. Gratidão sempre.

Já na manhã dessa quarta-feira, dia 15, Isabel falou sobre a suspeita de coronavírus:

Ainda aguardando o boletim sobre o quadro atualizado do meu pai. Os médicos analisaram as imagens da tomografia realizada e há indicativos de Covid-19. Que nossa fé e amor o encham de luz e proteção.

Dentre outras canções, uma das mais famosas de autoria de Aldir é o O Bêbado e a Equilibrista, feita em parceria com João Bosco. A música ficou eternizada na voz de Elis Regina.