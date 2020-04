Prefeitura de São Caetano lança hotsite com todas as ações de combate ao coronavírus

Do Dgabc.com.br



15/04/2020 | 12:07



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) anunciou o lançamento de um hotsite sobre o coronavírus. Na página www.saocaetanodosul.sp.gov.br/coronavirus o munícipe encontrará todas as informações sobre contágio, sintomas, como se prevenir, dúvidas frequentes e todas as ações de combate adotadas pela Prefeitura, que incluem o investimento de mais de R$ 10 milhões .

O objetivo é sempre oferecer orientações corretas e precisas, além de transparência nas informações. “Essa foi, também, a maneira que encontramos para desafogar a Telemedicina e o Disque Coronavírus que deve estar direcionado exclusivamente para o atendimento de casos suspeitos “ , explicou o prefeito.

Há também informações sobre os espaços públicos que estão abertos ou fechados e como estão funcionando durante a pandemia. Além disso, todos os decretos publicados e boletins atualizados diariamente estão disponíveis para consulta.

No link Como Ajudar, conheça os endereços do Drive Thru da Solidariedade e o caminho para que a administração possa receber ajuda de empresas. Os munícipes também encontrarão informações sobre a maneira de denunciar estabelecimentos que descumprem as normas ou praticam preços abusivos.

“Estamos assegurando neste espaço informações de qualidade com notícias confiáveis. Evite boatos e fake news. Consulte sempre os canais oficiais da nossa cidade”, finalizou Auricchio.