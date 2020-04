Santo André está com Pit Stop da Prevenção na estação Prefeito Celso Daniel

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 11:12



O Pit Stop da Prevenção, iniciativa da Prefeitura de Santo André no combate ao novo coronavírus, está no Terminal Vila Luzita e na Estação Prefeito Celso Daniel – Santo André da CPTM. Nestes locais fixos, a ação estará de segunda-feira a sábado, das 7h às 19h, e conta com profissionais que dão orientações sobre a Covid-19 e higienizam as mãos de passageiros com álcool em gel. Os usuários também têm a opção de lavar as mãos com água e sabão.

O Pit Stop da Prevenção começou a funcionar no final de semana retrasado nas feiras livres da cidade e agora foi ampliado, com o objetivo de proteger as pessoas que precisam utilizar o transporte público e prevenir a disseminação da Covid-19. Hoje, está nas feiras do Jardim Bela Vista, do bairro Santa Teresinha e do Jardim Bom Pastor.

“O pit stop é mais uma solução inovadora no combate ao novo coronavírus em Santo André. Aliamos informações e cuidado, ao estimular as pessoas a fazerem a higienização das mãos, além de conscientizar sobre a importância de respeitar a quarentena e evitar aglomerações”, afirmou o prefeito Paulo Serra.