Gizelly é eliminada do 'Big Brother' com 54,79% dos votos

15/04/2020 | 11:17



O programa BBB 20, da TV Globo, teve o resultado do seu 14º Paredão, disputado entre Gizelly Bicalho, Babu Santana e Mari Gonzales divulgado nesta terça-feira, 14.

Gizelly foi a eliminada, com 54,79% dos votos. Babu ficou com 41,33% e Mari apenas 3,88%.

Com sua saída, o Big Brother Brasil passa a contar com seis participantes restantes: Ivy, Manu Gavassi, Mari Gonzalez, Rafa Kalimann, Thelma e Babu Santana.

Na terça-feira, o canal pago Multishow precisou pedir desculpas após publicar, por engano, que a eliminada do Paredão do BBB 20 seria justamente Gizelly, horas antes do encerramento da votação.

Nesta semana, a produção do Big Brother também anunciou que o programa ganhou mais quatro dias de duração.