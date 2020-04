Vendas de papelão ondulado crescem 10,73% em março, mostra prévia da ABPO

15/04/2020 | 10:45



As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 10,92% em março ante fevereiro e 10,73% ante um ano atrás, totalizando 319.952 toneladas, de acordo com dados prévios divulgados pela Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO).

A comparação com o mesmo mês do ano anterior foi o maior nível de expedição para março desde 2005 e o segundo maior crescimento interanual para o mês na série histórica - somente atrás de março de 2010 (18,1%).

Considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado subiu 1,8% em março, para 316.508 toneladas.

No critério de expedição por m², março teve 627.752 m², maior ante fevereiro em 10,79% e 10,87% acima de março do ano passado.