BMW estende paralisação nas fábricas brasileiras e amplia ações sociais no País

A BMW anunciou a extensão da paralisação das plantas de produção de automóveis em Araquari, Santa Catarina, e de motocicletas em Manaus, Amazonas. As atividades serão retomadas em 4 de maio. A medida é uma ação extra na contingência contra o avanço da covid-19.

Em Araquari, serão antecipados três feriados para os dias 22, 23 e 24 de abril e novas férias coletivas serão concedidas entre 27/04 e 01/05. Em Manaus, serão antecipados 2 feriados (07/09 e 15/11) para os dias 23 e 24 de abril e novas férias coletivas serão concedidas entre 27 e 30 do mesmo mês antecedendo o feriado de 1º de Maio, que neste ano, acontece em uma sexta-feira.

A BMW segue orientando seus funcionários, rede de concessionários e clientes a manter o distanciamento social e intensificar as ações de higienização e proteção.

Ações sociais

A BMW, juntamente com o SENAI-SC, está realizando um trabalho de reparação de respiradores no estado. A empresa também fez distribuição de cestas básicas para as famílias das crianças inseridas no projeto “Sou Futuro”, que contribui para a melhoria da qualidade de vida de crianças e jovens de 7 a 16 anos da comunidade do entorno da fábrica de Araquari.

Além disso, os 30 pontos de recarga para híbridos e elétricos, nas cidades de São Paulo, ABC paulista e interior, receberam higienizadores com álcool em gel para proteção dos usuários.

A iniciativa deve ser ampliada para toda a rede de recarga da BMW, atualmente com mais de 180 pontos, a fim de evitar longos deslocamentos de equipe.

