Shows da Broadway são transmitidos no YouTube durante quarentena

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/04/2020 | 10:48



Responsável pela produção de alguns musicais da Broadway, a Universal Pictures optou por transmitir gratuitamente os shows no YouTube. A iniciativa tem o objetivo de levar um pouco de entretenimento para quem está isolado por conta da pandemia de covid-19.

Toda sexta-feira às 20h (horário de Brasília), os títulos entram no canal The Show Must Go On!. Eles ficam disponíveis por 48 horas após o lançamento. Isso significa que as pessoas só conseguem assistir ao show ao longo do fim de semana. O áudio está em inglês e só há opção de legendas no mesmo idioma.

A curadoria dos shows está sendo feita pelo compositor e produtor musical Andrew Lloyd Webber. Em um primeiro momento, as apresentações vão sair todas do portfólio do profissional. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat e Jesus Cristo Superstar foram as primeiras a serem exibidas no YouTube. Embora a programação não tenha sido divulgada, são esperados sucessos como O Fantasma da Ópera, Evita e Cats.

Vale lembrar que, embora os shows não fiquem online, o canal The Show Must Go On! publica algumas curiosidades dos bastidores. Os vídeos são referentes aos musicais que já foram transmitidos.

