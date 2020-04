Atriz e influenciadora digital Flavia Pavanelli testa positivo para covid-19

15/04/2020 | 10:29



Flavia Pavanelli usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para anunciar que está com o novo coronavírus. "Domingo de Páscoa achei que estava com uma crisezinha alérgica, nada demais. Achei estranho porque não estava sentindo nem o gosto das coisas e nenhum cheiro, ou seja, estava com o paladar e o olfato um pouco estranho", explicou a influenciadora digital.

Ela fez uma série de vídeos no Instagram para detalhar os sintomas. Não conseguir sentir o cheiro do café e o gosto dos alimentos foram os primeiros sinais da covid-19 para ela.

"Acordei cedo, tomei meu café, achei estranho que eu não sentia nem o gosto nem o cheiro de nada. Mandei uma mensagem pra minha médica e ela pediu para que eu fizesse o exame. Infelizmente testei positivo para covid", disse, sem dar detalhes sobre o tratamento.

Flavia Pavanelli interpretou uma vilã na novela As Aventuras de Poliana, no SBT. A influenciadora também disse que familiares dela como pais, irmã, os pais do companheiro e o próprio fizeram testes e estão saudáveis.

"Queria tranquilizar vocês quanto a isso. Mas acho que não poderia deixar de passar essa mensagem porque é muito sério, gente. Já estava em isolamento, agora mais ainda. Não vou poder me aproximar de ninguém. Por favor, não deixem de se cuidar. O que eu puder fazer para alertar, ajudar vocês também, podem deixar que com certeza vou", concluiu.