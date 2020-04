Volta da França é remarcada e começará em 29 de agosto

15/04/2020 | 10:13



A Volta da França tem novas datas e será seguida por outras duas grandes provas do ciclismo. Devido a restrições relacionadas à pandemia do coronavírus, a icônica competição por todo o país começará em 29 de agosto e terminará em 20 de setembro. O Giro d''Italia e a Volta da Espanha, as outras duas principais provas da modalidade, serão realizadas na sequência.

A União Ciclística Internacional (UCI) anunciou as novas datas da Volta da França nesta quarta-feira, após consultar a Amaury Sport Organization, organizadora da prova. A corrida estava originalmente programada para começar em 27 de junho em Nice.

"Realizar este evento nas melhores condições possíveis é considerado essencial, dado seu lugar central na economia do ciclismo e sua exposição", disse a UCI em um comunicado. "Especialmente para as equipes que se beneficiam nesta ocasião de visibilidade incomparável".

A etapa final da prova, que tem a sua conclusão ocorrendo na Champs-Elysées, coincidirá com o início de Roland Garros, também em Paris.

Adiar as datas iniciais da Volta da França tornou-se inevitável quando o presidente Emmanuel Macron anunciou que todos os eventos públicos com grandes multidões estavam cancelados no país até pelo menos meados de julho.

As decisões desta quarta-feira foram tomadas após uma reunião de videoconferência organizado pela UCI, com todos os principais representantes do ciclismo de estrada. O presidente da organização, David Lappartient, elogiou-os "por sua colaboração e seu compromisso nesses tempos difíceis".

"Ainda temos trabalho a fazer para finalizar o estabelecimento de um calendário internacional revisado da UCI para 2020, dada a pandemia de coronavírus que abalou o mundo", disse Lappartient, "mas um primeiro passo muito importante foi dado hoje".

A UCI também anunciou que as datas do Mundial, 20 a 27 de setembro, estão mantidas. Ele será seguido pelo Giro, inicialmente programado para maio, e a Volta da Espanha, que estava agendada para 14 de agosto e 6 de setembro. Mas as datas dessas competições ainda não foram anunciadas.

As provas de um dia, como Paris-Roubaix, Liege-Bastogne-Liege e Milão-San Remo, serão realizadas, mas a programação não foi definida pela UCI, que apenas suspendeu todas as provas do seu calendário por mais um mês, até 1º de agosto.