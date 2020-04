Emirates mantém alguns voos internacionais durante isolamento

Beatriz Ceschim

A companhia aérea Emirates anunciou que realizará alguns voos desde Dubai, sua base, para cidades como Jacarta, Manila, Taipei, Chicago, Túnis, Argel e Cabul, além das rotas rumo a Londres e Frankfurt. A ideia da empresa é oferecer o serviço para facilitar a volta para casa de residentes e turistas.

É possível realizar a reserva direto pelo site da companhia aérea ou com um agente de viagens. Apenas cidadãos do país de destino e aqueles que atenderem aos requisitos de entrada, como portadores de visto de trabalho, poderão embarcar.

Voos da Emirates

Os clientes devem seguir todas as medidas de saúde e segurança exigidas pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos e do país de destino. Durante a quarentena, o check-in e a seleção de assentos não poderão ser feitos online, e serviços como chauffeur-drive e lounge não estarão disponíveis nos destinos.

Além disso, materiais impressos, como revistas e panfletos, não estarão disponíveis nos voos. Já os alimentos e as bebidas serão oferecidos a bordo, entretanto as embalagens e a apresentação serão diversificadas para diminuir o contato físico e o risco de infecção.

Durante os voos da Emirates no período de isolamento, os viajantes não poderão levar bagagens de mão. Só serão aceitos notebooks, bolsas, maletas de mão ou itens de bebê. Todos os outros artigos devem ser despachados, e a companhia adicionará a tarifa de bagagem de mão à franquia de bagagem do cliente.

É obrigatório aos passageiros respeitarem as regras de distanciamento social durante o voo e usarem suas próprias máscaras no aeroporto e a bordo da aeronave. Além disso, os aviões da Emirates passarão pelos processos de limpeza e desinfecção antes e após cada voo.

