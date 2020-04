15/04/2020 | 09:10



Felipe Prior parece não estar com pressa para retomar a vida como arquiteto! Depois de deixar o BBB20, o rapaz, que está sendo investigado em uma acusação de estupro, comentou em uma live com Kleber Bambam, que também participou do programa global, que toparia entrar em um outro reality show caso fosse convidado.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele foi questionado se aceitaria ou não o convite de participar de A Fazenda caso fosse chamado pela Record TV. Sem pensar duas vezes, Prior disparou:

- Se tivesse uma proposta boa, eu entraria.Agora vocês me digam: acham que eu venceria?, questionou.