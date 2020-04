15 podcasts de viagens para ouvir e se inspirar

Leo Alves

Do Rota de Férias



15/04/2020 | 08:18



Os podcasts se popularizaram nos últimos anos. Antes restritos a produtores independentes, agora há até mesmo órgãos oficiais do governo que recorrem a plataforma para passar suas mensagens. Atualmente, há diversos programas dedicados a turismo e viagens.

Abaixo, confira uma seleção feita pelo Rota de Férias com 15 podcasts sobre viagens que trazem diversas dicas e informações para quem está planejando um roteiro ou apenas sonhando com os mais belos destinos espalhados pelo mundo.

15 podcasts sobre viagens

1- Última Chamada

Este programa teve apenas 10 episódios, conforme programado anteriormente pelos apresentadores Melissa Pereira e Henrique Castro. Ele fala a respeito dos bastidores do aeroporto de Guarulhos (SP), o mais movimentado do Brasil. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

2- Litocast

Lito Sousa é mecânico aeronáutico e especialista em segurança de voo. Ele tem o canal Aviões e Músicas no YouTube, voltado para o mundo da aviação. No podcast, Lito aborda curiosidades a respeito de aviões e ajudar quem tem medo de voar a superar esse obstáculo. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

3- Turistando (Ministério do Turismo)

Produzido pelo Ministério do Turismo, o programa aborda diversos assuntos relacionados ao mundo das viagens. Há dicas de como viajar sozinho, lugares para conhecer pelo Brasil e até um episódio sobre culinária mineira. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

4- Mochileiros sem Pauta

Comandado por Cainã Ito e Richard de Oliveira, este podcast, como o nome sugere, é para os mochileiros. Os episódios falam sobre alimentação, dificuldades nas viagens e a respeito de alguns países já visitados pela dupla, como Índia, Chile e Irã. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

5- ONDEM Podcasts

Nomeado com uma sigla que significa O Nome Disso É Mundo, o podcast é apresentado por Filipe Teixeira. Nele, o apresentador busca conversar com brasileiros que tiveram alguma experiencia no exterior, seja como turista ou morador. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

6- Irmãos Prezia

Os irmãos Caio e Guilherme Prezia moram em Vancouver, no Canadá. Por conta disso, o podcast é voltado aos assuntos relacionados ao país americano. Os episódios falam sobre viagem, intercâmbio e imigração. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

7- Passaporte Orlando

Orlando, na Flórida, é um dos destinos mais visitados por brasileiros. Neste podcast, comandado por Felipe Trindade e Juliane Serra, há diversas dicas e informações a respeito do destino americano. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

8- O Maior Quintal do Mundo

Apresentado por Nathi Guarienti e Giovanni Sandes, o programa conta as aventuras do casal pelo mundo. Há episódios que abordam os mais variados cantos do planeta, como Barcelona, Bali e Tailândia. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

9- Viajar Pra Quê?

Não se engane pelo nome. O podcast comandado por Tainá e Marcelo é, na realidade, uma conversa a respeito de experiências em viagens. Os episódios procuram sempre trazer um convidado para um bate-papo sobre as vivências no turismo. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

10- Se meu Mochilão Falasse

Este podcast é apresentado por Mary Teles e Andrea Leonael. A dupla traz, toda quinta-feira, um episódio novo sobre o universo dos mochileiros. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

11- Embarque na Viagem

Apesar de não ser atualizado há alguns meses, este programa tem conteúdos que podem ajudar o viajante. Apresentado por Naira Amorelli, os episódios trazem dicas a respeito de alguns destinos, como Portugal. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

12- Ligado em Viagem

Apresentado por Edson Amorina Jr., o podcast fala sobre assuntos relacionados ao mundo do turismo. Além disso, traz histórias do apresentador e até dicas de filmes. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

13- Lipe Travel Cast

Ex-diretor da Decolar, Alípio Camanzano, mais conhecido como Lipe, é o apresentador deste podcast. Os episódios contam histórias e dicas do comandante do programa, além de recomendações de destinos no Brasil e em outros países. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

14- Podcast Rumo a Orlando

Outra opção que se dedica exclusivamente à cidade de Orlando, na Flórida, este programa traz entrevistas, dicas e informações sobre o destino. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

15- Esse Mundo é Nosso

Adolfo Nomelini e Rafael Carvalho compartilham suas experiências com os ouvintes neste canal. Além disso, a dupla dá dicas de roteiros e de como planejar a próxima viagem. Clique aqui para acessá-lo no Spotify.

—

Na galeria a seguir, confira alguns filmes e séries na Netflix para conhecer o mundo sem sair de casa. Confira abaixo ou clique aqui.