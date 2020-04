Grande ABC registra cinco novas mortes pela Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/04/2020 | 02:04



O número de vítimas fatais pelo novo coronavírus no Grande ABC segue crescendo. Ontem, nos boletins epidemiológicos enviados pelas sete prefeituras, cinco novas mortes foram confirmadas pelas administrações públicas, chegando a 41 na região. Estas tiveram registro em São Bernardo (duas, chegando a 23 no município), Diadema (duas, totalizando quatro) e Mauá (uma, alcançando três óbitos no total). Os demais já divulgados foram em São Caetano (seis) e Santo André (cinco).

Além disso, 594 pessoas testaram positivo para a Covid-19 no Grande ABC, sendo a maioria em Santo André (160 casos) e São Bernardo (153). A região investiga ainda 3.396 suspeitos de estarem com a doença – aguardam resultados dos testes.

BOA NOTÍCIA

O Ministério da Saúde divulgou ontem, no informativo diário, que o Brasil alcançou a marca de 14.026 pacientes recuperados. Por outro lado, o País contabilizou pela primeira vez mais de 200 óbitos em um só dia e alcançou 1.532 mortes, além de 25.262 casos confirmados da Covid-19. Dados da secretaria estadual de Saúde indicam que São Paulo soma 695 mortes e 9.371 pessoas infectadas pelo vírus.

Já o mundo deve alcançar hoje a impressionante marca de 2 milhões de pacientes com o novo coronavírus. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) e outros órgãos internacionais, até ontem já eram 1.973.715 aqueles que tiveram teste confirmado para a doença. O número de vítimas fatais alcançou 125.910 – destas, 29.768 foram nos Estados Unidos, que registram 612.380 casos.