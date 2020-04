A cidade de Roberto Parizotti

Na legenda, Parizotti acentua a presença, à direita, do Paço com o Teatro Municipal em primeiro plano e, à esquerda, o Colégio Américo Brasiliense.

Um lindo cartão, com as duas vias de interligações diversas da cidade, a própria Dom Pedro II e a XV de Novembro apontando em direção à Rua Catequese, de tempos imemoriais.

Da Avenida XV de Novembro, o advogado Gerson Gomes da Silva assinala 15 pontos da sua expedição pela cidade, equipamentos dos anos 1950 e 1960 que marcaram toda uma geração de andreenses:

Posto Atlantic

Depósito de Bebidas Nidalkiki (engarrafadora)

Retorcedeira do Fumo

Queijaria

Hotel Cavalo Branco

Henry’s Bar

Auto Elétrico Mário

Restaurante Turim

Móveis Quinze de Novembro (Luiza Finco Nery)

Rolamentos Irsa

Casa Weigand

Dias Pastorinho

Pizzaria Jóia

Bazar Augusto

Platzer Refrigeração (na esquina com a Avenida Industrial).

Diário há meio século

Manchete – Olhos do mundo no drama da Apolo 13. Um acidente de causas desconhecidas atingia a nave.

Hoje

Dia Mundial do Desenhista

Dia da Conservação do Solo

Dia Mundial do Desarmamento Infantil

Municípios Brasileiros

No Rio Grande do Sul, Rodeio Bonito

Em Santa Catarina, Rio do Sul e São Francisco do Sul

No Piauí, Campinas do Piauí

No Ceará, Barreira e Graça

ETIANOS

Claudio Tanabe

Eletrônica – Turma de 1984

Nasci e morei em São Bernardo até meus 30 anos. Filho primogênito de um casal de comerciantes do Centro da cidade. Completei meu 1º grau na EEPG Aldino Pinotti, no bairro Santa Terezinha. Trabalhei como técnico eletrônico em uma empresa de manutenção de computadores no bairro São Judas, em São Paulo.

Formado em engenharia eletrônica na Mauá e administração de empresas no Mackenzie, trabalhei com projetos de engenharia de telecom para operadoras de telefonia, indústrias, entre outras.

Por meio do trabalho, tive a oportunidade de conhecer várias cidades do nosso País, certo de ter contribuído para o seu desenvolvimento. Orgulho de pertencer à Turma de 1984 da ETI Lauro Gomes