Reunião por vídeo pode definir futuro do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 23:55



As três primeiras divisões do Campeonato Paulista foram paralisadas antes do término da primeira fase em razão da quarentena adotada por causa da pandemia do novo coronavírus. Entretanto, depois de três semanas a FPF (Federação Paulista de Futebol) convocou para hoje, amanhã e sexta-feira videoconforências para definir o futuro das Séries A-1, A-2 e A-3, respectivamente.

A intenção do presidente da entidade gestora do futebol paulista é que as competições sejam retomadas, mesmo que sem torcida nos estádios. Esta também é a ideia da maioria dos clubes grandes. Entretanto, o atual líder da competição, Santo André, necessitaria remontar seu elenco ou buscar forma de recontratar seus jogadores. Isso porque o contrato de 19 deles acabou na sexta-feira.

“A intenção da FPF é concluir o campeonato, assim que possível. É o que nós também pretendemos, pois não há qualquer previsão regulamentar que permita adotar a classificação parcial para definir título, premiação, classificação para Copa do Brasil e Série D e descenso. Mas, em primeiro lugar, vem a segurança dos atletas e demais pessoas envolvidas”, declarou o presidente do Ramalhão, Sidney Riquetto “Vamos aguardar, mesmo que tenhamos de concluir a competição com uma equipe alternativa. Eu até gostaria de terminar assim, mas a possibilidade é zero. Estamos aguardando a definição de amanhã (hoje) para termos algo em que possamos nos basear para eventuais retornos de atletas”, emendou.

A videoconferência da Série A-1 está marcada para as 15h de hoje. A expectativa do dirigente andreense é que a FPF deixe todos os clubes de sobreaviso para o regresso da competição. “Deve ser proposta a continuidade do campeonato, assim que as autoridades médicas liberarem. Sem público, restrito a umas poucas sedes. Alguns clubes vão pedir a continuidade, mas sem descenso. Acho que, se houver o prosseguimento, o regulamento vai ser cumprido, exceção à possibilidade de inscrição de novos atletas”, sugeriu.

A elite paulista ainda conta com outro time da região: o Água Santa, de Diadema. Entretanto, o clube ainda não tem um posicionamento sobre o assunto e não se pronunciou a respeito da reunião ou de suas expectativas para o que será decidido.

O Grande ABC tem outros três representantes nas divisões paralisadas: São Bernardo FC e São Caetano, na Série A-2, e EC São Bernardo, na A-3