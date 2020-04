Moradora da favela do Amor lança campanha para ajudar comunidade

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020



Olhar para o próximo é uma das virtudes que a Covid-19 despertou nas pessoas. Exemplo disso é Isabel Daniela dos Santos, 35 anos. Moradora da favela do Amor, no Complexo Santa Cristina, em Santo André, a autônoma resolveu, por conta própria, criar campanha de arrecadação de mantimentos, produtos de limpeza e de higiene para ajudar a comunidade. Segundo ela, o local não tem associação de moradores, grupo de mães e líderes comunitários que tomem a frente das demandas. Por isso, Daniela resolveu arregaçar as mangas e agir.

“Temos muitas mães solo, com três ou mais filhos e desempregadas, já que a maioria é diarista. Elas ficaram sem trabalho por causa do isolamento social e, consequentemente, sem renda”, explicou Daniela.

Por enquanto, a moradora da favela do Amor não conseguiu nenhuma doação. “Já faz duas semanas que divulguei a campanha e até agora não tive retorno. Sozinha eu não consigo ajudar todas as pessoas”, reforçou Daniela.

A ideia da autônoma é, inicialmente, colaborar com cerca de 1.200 famílias. Para isso ela pede que as doações sejam entregues na sua casa (Rua da Constituição, 95 A, Jardim Santa Cristina). Caso a pessoa não consiga ir até o endereço nem mandar entregar, ela disponibiliza sua conta bancária para que o valor desejado seja depositado. “Com o dinheiro faço a compra e me comprometo a mandar a nota fiscal”, garantiu a moradora.



DADOS

Segundo a Prefeitura de Santo André, até 2016 a favela do Amor contava com 210 domicílios cadastrados no Plano Municipal de Habitação, da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O Diário procurou o MDDF (Movimento de Defesa dos Direitos dos Moradores em Favelas) do município. Segundo a entidade, o Complexo Santa Cristina conta com mais de 3.400 famílias, estimando que, atualmente, somente a favela do Amor mantém cerca de 1.000 moradores.

Para ajudar a população que vive em situação de vulnerabilidade social, o MDDF está organizando, por meio de reuniões virtuais, o Comitê das Comunidades, que reúne lideranças das favelas e de conjuntos habitacionais para compartilhar informações e realizar ações em conjunto, sobretudo durante a pandemia.

Andreense troca máscaras por doações

Outra história de empatia e solidariedade é registrada no Jardim Santo André, onde mora Magna Cândida Viana de Oliveira. A doméstica de 51 anos pensou em maneira de ajudar pessoas que estão passando por necessidades, mas, ao invés de divulgar campanha social, decidiu fazer máscaras de proteção de dois modelos que serão destinadas “a fazer o bem”, como ela explica.

A máscara feita em TNT (Tecido Não Tecido) servirá para atingir dois objetivos. Parte da produção será trocada por um quilo de alimento não perecível, materiais de higiene pessoal ou de limpeza; outra parcela da produção será doada aos moradores de rua e pessoas que estão tendo contato com a entrega de doações. “Com os produtos que troco pelas máscaras, monto kits com alimentos e materiais de higiene e limpeza, os quais serão distribuídos pelos bairros Jardim Santo André e Cruzado 1 e 2”, explicou. “Já a máscara que faço em tecido vendo a R$ 5. O valor arrecadado utilizo para comprar material para produzir mais máscaras de TNT. Tenho feito cerca de 20 por dia”, comemorou a doméstica.

Questionada das razões pelas quais decidiu tomar a atitude, Magna explicou que, assim como seus dois filhos, Breno, 22, e Ana Carolina, 27, muitas pessoas perderam os empregos durante o isolamento social devido à Covid-19. “Meus filhos têm onde morar e consigo mantê-los. Mas muitas pessoas perderam o trabalho e estão passando muita necessidade. Por isso decidi ajudar”, explicou.

A confecção de máscaras começou há cerca de dez dias e até agora 50 máscaras de TNT já foram distribuídas a moradores de rua e pessoas que estão ajudando em campanhas sociais.