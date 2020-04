Boa ideia em expansão

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 23:59



Desenvolvida em São Caetano, município que tem um médico, José Auricchio Júnior (PSDB), no comando, a ideia do exame delivery para o novo coronavírus ganhou adeptos com absoluta rapidez. Dias depois de o serviço ser anunciado pelo tucano e noticiado com absoluta exclusividade nas páginas deste Diário, de onde se disseminou pelo Brasil, o próprio secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, disse que passará a avaliar o modelo para implementá-lo na Região Metropolitana de São Paulo. Nada surpreendente, diga-se.

Em tempos de quarentena, quando só se deve sair de casa em casos estritamente necessários, São Caetano criou estrutura capaz de levar até o endereço dos pacientes suspeitos de estarem contaminados pelo micro-organismo causador da Covid-19 os instrumentos de coleta do material a ser testado. A decisão de deslocar equipe é tomada por grupo médico acionado por chamada telefônica. Anunciada em 1º de abril, a iniciativa são-caetanense já ultrapassou os 1.000 exames realizados.

Tamanhos interesse e eficiência despertaram a atenção do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. O colegiado discutiu ontem, em reunião ordinária de prefeitos, a possibilidade de expandir o delivery de exames para as sete cidades, excelente maneira de ampliar os dados sobre a proliferação do novo coronavírus na região – o que, de quebra, possibilitará à instituição ter mais elementos para definir suas políticas públicas de combate à disseminação da Covid-19.

A estimativa do Ministério da Saúde de que até 14% da população do Grande ABC pode contrair o novo coronavírus, o que, em números absolutos, significa 390 mil pessoas, joga sobre os ombros dos prefeitos responsabilidade imensa. Sem estruturas médica e hospitalar para dar conta de tal demanda, os municípios da região precisam apostar todas as suas fichas na prevenção. E o trabalho preventivo passa necessariamente por mapear com precisão qual o nível de disseminação do inimigo a ser combatido. Neste sentido, ampliar o delivery de exames é boa ideia. Excelente ideia.