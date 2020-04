Precisamos da quarentena

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 23:59



É absolutamente compreensível que, no meio de pandemia como esta que estamos enfrentando, muitos relutem em aceitar a orientação de ficar em casa. Para essas pessoas gostaria de reiterar o pedido que tenho feito em minhas redes sociais desde a chegada da Covid-19 ao Brasil: aqueles que puderem, se mantenham em suas residências, seguindo a quarentena e com a atenção na higienização das mãos.

É necessário entender que, neste momento, o melhor que se tem a fazer é manter o resguardo e permanecer se locomovendo apenas o necessário. Claro que a nossa economia já está sendo afetada por todas essas medidas restritivas. Apesar disso, escolho, e acredito que vocês também devem optar pelo único bem que, uma vez perdido, jamais conseguiremos recuperar: a vida. Mas se realmente precisar sair, reitero as orientações dos principais órgãos competentes ao assunto, que sabem o que estão dizendo e indicam o uso de máscaras caseiras. Na internet, até de forma lúdica, há diversas formas de fazê-las, com diferentes estampas. No entanto, tenha como regra na hora da confecção revestimento mais reforçado, com duas camadas. Papel toalha tem pouca eficiência, pois se decompõe facilmente e por isso deve ser evitado. Assim como não se deve, sob hipótese alguma, compartilhar a proteção oral e nasal com outra pessoa.

Mas e as máscaras cirúrgicas?, alguém deve estar pensando. Não falei nelas porque precisamos que essas sejam de uso prioritário dos profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, que estão na linha de frente, todos os dias, dessa batalha. Além de ficar em casa, manter sempre as mãos limpas, entre outros cuidados que já mencionei, cabe a cada um de nós só compartilhar informações de fontes confiáveis. Do contrário, estaremos contribuindo para espalhar medo e falsa esperança. Sempre desconfie de notícias como ‘tomar muita água cura a doença’ ou ‘já há vacina sendo produzida’. Nenhuma delas é verdadeira, no entanto, as mesmas são constantemente veiculadas em aplicativos de conversa.

Ainda nesse sentido, o Ministério da Saúde disponibilizou página na internet. Nela é possível ver relação com grande parte de todo o conteúdo gerado e atribuído ao novo coronavírus, incluído áudios de WhatsApp, com suas respectivas confirmações se aquela notícia é verdadeira ou falsa.

Então, munidos de todas essas informações, nos resta agora ter serenidade, equilíbrio, paciência, união e a certeza de que dias melhores virão. Quando tudo estiver controlado, será o momento exato de voltarmos a ter vida social, rever os familiares, amigos e, consequentemente, recuperar de forma gradativa a economia. Até lá, escolher a quarentena é escolher pela vida.

Eduardo Albuquerque é advogado e suplente de vereador em São Caetano.



PALAVRA DO LEITOR

Nefasta realidade

Vamos tentar ir em frente, apesar da nefasta realidade de o ignaro, tosco e inábil presidente da República Federativa do Brasil ter sido eleito com os votos daqueles que foram convencidos de que o PT é o menino malvado do estilingue. O que nos espera?

João Paulo de Oliveira

Diadema

Cloroquina

Esta será, com certeza, a melhor piada do ano de 2020: O desgovernador João Doria, de São Paulo, depois de proibir o secretário da Saúde do Estado, David Uip, de falar que foi curado do coronavírus com a receita do presidente Bolsonaro, que recomenda o uso da cloroquina – senão o demitiria –, agora vem à TV com a maior cara de pau do mundo dizer que foi ele quem sugeriu ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse a cloroquina à rede pública do País. Esse cara está de brincadeira com o povo brasileiro!

Fernando Augusto Ramalho

São Bernardo

Tacrolimo

O ministério ‘criminoso’ da Saúde está atacando de novo! Todos os transplantados devem tomar tacrolimo para evitar rejeição. Esse remédio não está à venda e é entregue via farmácia de alto custo. Em São Bernardo, no Poupatempo, não é a primeira vez que o medicamento tacrolimo está em falta. Agora é só mais uma vez, e sem previsão de chegada. Será que o ministério ‘criminoso’ da Saúde quer matar transplantados e colocar na conta do novo coronavírus? Um amigo meu morreu um tempo atrás porque deixou de tomar o remédio tacrolimo durante sete dias!

Serge Rene Vandevelde

São Bernardo

Restrições

O governador de São Paulo, João Doria, decretou o isolamento social/confinamento de pessoas e fechamento do comércio. Como sabemos, o epicentro dos casos de Covid-19 está na Grande São Paulo, onde vivem aproximadamente 23 milhões de pessoas. Agora, o Estado de São Paulo tem 645 municípios, onde 280, quase a metade, têm menos de 10 mil habitantes. São cidades bem pequenas. Será que não é exagero aplicar as mesmas restrições a esses pequenos municípios? Será que o isolamento dos grupos de risco, proibição de eventos com aglomeração de pessoas, orientações gerais e com acompanhamento de perto dos secretários de saúde de cada município não seriam suficientes? Estes poderiam tomar medidas mais restritivas e pontuais juntamente com o chefe do Executivo. Não é caso mais político do que de saúde mesmo, levando-se em consideração as divergências entre os governos estadual e o federal?

Mauri Fontes

Santo André

Politicagem

Vivemos hoje o maior desafio na história moderna: ninguém estava preparado para enfrentar pandemia, sequer os países mais evoluídos e ricos. Em situação sem precedentes, só resta confiar nas autoridades e principalmente infectologistas e estudiosos. É preciso ficar claro que o momento não é para se fazer politicagem barata. Temos de lembrar que estamos diante de pandemia que vem adoecendo e matando milhares de pessoas, provocando série de estragos na economia mundial. Se quisermos vencer esse inimigo invisível e mortal, temos que nos unir e agir rapidamente. Nosso desafio é achatar a curva de crescimento da doença para que ela, ao atingir o pico, não colapse o sistema público de saúde. Isso é fundamental para salvar vidas. O isolamento social se mostrou a única maneira e melhor remédio que se tem no momento para frear o número de contaminação do vírus, que não escolhe vítimas. Saiam das ruas!

Turíbio Liberatto

São Caetano