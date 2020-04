Consórcio visa ampliar delivery de testes

Yasmin Assagra

14/04/2020



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC anunciou ontem que pretende levar o Disk Coronavírus, iniciativa da Prefeitura de São Caetano que propõe delivery de exames para identificar pacientes infectados com a Covid-19 para os demais municípios da região. A medida foi divulgada ontem, em assembleia virtual com a participação dos prefeitos das sete cidades. A ideia é que o programa seja realizado em parceria com a FUABC (Fundação do ABC), mas ainda não tem data nem valor de implantação, o que deve ser definida pelo colegiado até sexta-feira.

O presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), adiantou que firmou parceria com a empresa Volvo e que o colegiado vai receber três veículos – do modelo XC60 híbrido – para auxiliarem nas viagens de distribuição dos testes que serão fornecidos pelo Consórcio.

“Vamos utilizar as experiências positivas já adotadas em outros países e na região para levar a mais pessoas, sempre tendo como base o avanço ou redução dos casos nas sete cidades”, comenta Maranhão, que também ressalta a possibilidade de parcerias com outras montadoras que tenham sede no Grande ABC.

O Disque Coronavírus é um programa que fornece telefone e site – monitorado por professores e alunos da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) – para pessoas com sintomas da Covid-19. Se for necessário, os profissionais levam um kit para realizar o exame na casa do morador. O sistema delivery são-caetanense disponibiliza o teste PCR, diferentemente dos que serão oferecidos pelo Consórcio, que serão os teste rápidos. (leia mais abaixo)

Conforme noticiado pelo Diário nos últimos dias, o colegiado do Grande ABC ainda segue em tratativas para comprar os testes rápidos destinadas às sete cidades. O objetivo inicial é adquirir cerca de 1 milhão de exames para desafogar os inúmeros testes enviados ao Instituto Adolfo Lutz, que está sobrecarregado e demorando muito para dar os resultados.

Os sete prefeitos prometem se reunir com o infectologista e chefe do Centro de Contingenciamento do Coronavírus do Estado, David Uip, hoje, para tratar de como será a distribuição dos 725 mil kits que chegaram da Coreia do Sul, na manhã de ontem. “Acreditamos que não só no Estado, mas em todo País a logística de entrega destes kits está muito difícil. Então vamos acertar os detalhes dessa distribuição para os municípios”, reforça Maranhão.



DEMAIS MEDIDAS

Ainda na assembleia de ontem, o presidente do Consórcio divulgou tratativa de parceria com a empresa de transporte 99 Táxi. O acordo que está sendo costurado prevê a disponibilidade de 5.000 viagens para a distribuição de medicamentos e serviços assistenciais nas sete cidades. Se caso a viagem custar até R$ 15, o aplicativo de veículo não vai cobrar o valor dos municípios – a quantidade de viagens será distribuída entre as cidades.

Programa são-caetanense já supera marca de 1.000 ligações

Colocado em prática no dia 6, o delivery de exames da Covid-19 criado por São Caetano já recebeu 1.081 chamados de moradores. Deste total, 233 avançaram para a autocoleta, que ajudou a diagnosticar 26 munícipes infectados pelo novo coronavírus.

A iniciativa é uma parceria da administração municipal com a USCS (Universidade Municipal de São Caetano), com apoio da USP (Universidade de São Paulo) e da General Motors. O munícipe que apresenta sintomas como febre, tosse ou coriza deve registrar o chamado por dois canais: o site coronasaocaetano.org ou o Disque Coronavírus, no telefone 0800 774 4002. A ação tem como objetivo o diagnóstico precoce da doença e a diminuição da exposição de munícipes e profissionais da saúde ao contágio, já que o programa contempla a autocoleta realizada em casa.

Após o cadastro do paciente, a ficha é avaliada por alunos do 5º e 6º anos do curso de medicina da USCS, que ligam para o morador em, no máximo, 24 horas para complementar as informações. Após este atendimento é decidido se o paciente será monitorado ou se será enviada equipe para entregar o kit de autocoleta em sua casa.

Antes da visita do aluno e do agente do PSF (Programa Saúde da Família), o morador recebe vídeo explicativo para realizar a autocoleta, que consiste na retirada de secreções das narinas e da garganta por dois cotonetes.

O material coletado é levado para o Instituto de Medicina Tropical da USP. O resultado fica disponível em até 48 horas e é enviado para o paciente por WhatsApp ou SMS. “Assim temos intervenção mais rápida, com diagnóstico precoce e isolamos o morador com síndrome gripal (que pode ser um indicativo da Covid-19)”, explica o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).