Trump: plano para reabrir economia está quase pronto

14/04/2020 | 20:13



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 14, que o plano de reabertura do país está "quase pronto" e que dará detalhes em breve sobre a flexibilização das medidas de distanciamento social, empregadas para conter o avanço do coronavírus. "Nosso país estará aberto em breve e estará crescendo", afirmou o republicano em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

Trump declarou, também, que falará com os governadores para autorizá-los a realizar individualmente um "planos poderosos" de reabertura. O presidente tem protagonizado uma disputa com os governadores sobre quem tem autoridade para determinar o fim das restrições em vigor. Para Trump, alguns estados poderiam flexibilizar o isolamento social antes de 1º de maio. "O governo federal os observará de perto", declarou.

O presidente americano disse, ainda, que os investidores "têm muita confiança" de que o governo está "fazendo a coisa certa". "Você vê o que está acontecendo com o mercado de ações. Se não estivéssemos bem, o mercado de ações não estaria onde está hoje", afirmou. Nesta terça-feira, as bolsas de Nova York fecharam em alta com o possível relaxamento da quarentena no país. Para Trump, o mercado acionário americano baterá novos recordes "em breve".