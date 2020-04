Uefa se reunirá na próxima semana para analisar calendário e volta dos torneios

14/04/2020 | 19:33



A Uefa confirmou nesta terça-feira que realizará nova rodadas de reuniões na próxima semana com lideranças do futebol europeu, procurando uma maneira de encerrar a paralisação das competições por causa da pandemia do coronavírus.

Os membros do Comitê Executivo da Uefa vão participar de uma videoconferência em 23 de abril, explicou o órgão gestor do futebol europeu nesta terça-feira. O encontro seguirá uma série de consultas com as 55 federações da Uefa e representantes de clubes, ligas e sindicatos dos jogadores.

A Uefa quer priorizar a conclusão de competições nacionais, algo que melhor estabilizaria a economia do futebol na Europa, tentando cumprir contratos de transmissão no valor de bilhões de dólares.

Embora não haja um fim claro para a suspensão, um plano elaborado pela Uefa seria de prolongar esses torneios para julho ou até mesmo agosto. A Liga dos Campeões e a Liga Europa desta temporada poderiam ser retomadas com os títulos nacionais decididos. Ambas foram interrompidas nas oitavas de final, em março.

Como as negociações com a Uefa estão pendentes, a federação belga afirmou que a liga nacional do país não mais vai decidir nesta quarta-feira sobre uma recomendação para terminar a temporada e declarar como final a classificação atual. Uma assembleia da liga, assim, acontecerá apenas depois da reunião da Uefa.

A Uefa não quer que as federações nacionais tomem decisões rápidas para acabar com a temporada. Há duas semanas, junto com as ligas nacionais e Associação Europeia de Clubes, avisou que as vagas nas competições continentais estariam em risco para quem encerrasse seus campeonatos.

Das grandes ligas, a alemã parece mais próxima de um retorno, pois os jogadores já voltaram a treinar. No entanto, uma reunião dos clubes, que seria nesta sexta, foi adiada para 23 de abril, mesma data do encontro da Uefa.