Grupo 'recria' obras de arte durante isolamento social no Facebook

14/04/2020 | 18:49



O período de quarentena devido ao novo coronavírus exige cuidados com a saúde mental, sendo importante buscar períodos de relaxamento e distração. E foi pensando nisso que um grupo de amigos russos criou o grupo de Facebook Izoizolyacia, traduzido livremente como "arte-isolamento" ou "arte no isolamento".

Os membros do grupo, que atualmente estão em 470 mil, publicam fotos em que recriam obras de arte, em especial quadros, podendo focar em uma representação fiel, ou tentar fazer recriações mais bem humoradas.

A ideia por trás do grupo surgiu de Katerina Brudnaya-Chelyadinova, que atualmente é uma das administradoras. Ela publicou uma foto do marido vestido de Van Gogh, e convidou os amigos a fazer outras recriações. "A ideia era fazer algo para se divertir, para parar de ficar pensando no covid-19", comenta ela em entrevista para o E+.

Em pouco tempo ela recebeu cerca de 30 trabalhos dos amigos, e decidiu criar um grupo no dia 30 de março para registrar tudo. A partir daí o grupo foi crescendo, conforme mais pessoas tiveram interesse nessa atividade de distração e relaxamento. As regras do grupo incluem a proibição de publicar fotos tiradas fora do isolamento, publicar apenas trabalhos pessoais e não usar filtros ou outras edições de programas disponíveis na internet.