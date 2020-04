São Bernardo decide cortar 10% de jornadas e salários de comissionados

Junior Carvalho

14/04/2020 | 18:45



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), anunciou na tarde desta terça-feira (14) que reduzirá em 10% as jornadas e os salários de funcionários comissionados do Paço como forma de priorizar recursos públicos no enfrentamento do novo coronavírus. Em vídeo publicado nas redes sociais, o tucano afirmou que a medida afetará “todos” os apadrinhados e que a iniciativa evitará demissões.

“Em um primeiro momento, a ideia era a de ter de fazer demissões, mas conseguimos chegar a um termo de equilíbrio. No lugar de demitir, vamos fazer a redução de 10% da redução da carga horária e, consequentemente, 10% dos salários de todos os funcionários comissionados. Não faço isso com alegria, faço por necessidade. É melhor cortar 10% (dos salários) dos comissionados do que perderem o seu emprego”, justificou Morando. O chefe do Executivo destacou, porém, que a redução nas remunerações não afetará professores nem GCMs (Guardas Civis Municipais). “Apenas para cargos de confiança”, disse. “Eu aprendi que liderar a gente faz através de exemplos. No mês passado, eu doei 100% do meu salário como prefeito e vou continuar doando enquanto durar a pandemia no País. Eu espero a compreensão de todos aqueles que tiverem a redução dos seus salários”, frisou. A redução será válida, segundo o prefeito, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19.

O Paço ainda não divulgou detalhes da medida, como o número de comissionados afetados, impacto financeiro estimado com as reduções salariais e como pretende agir para evitar que a diminuição das jornadas dos servidores não afete a prestação de serviços públicos.