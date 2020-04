Pelé, Neymar e outros ídolos do Santos celebram aniversário de 108 anos do clube

14/04/2020 | 18:16



Celebrado nesta terça-feira, o aniversário de 108 anos de fundação do Santos não foi esquecido pelos seus principais ídolos, ainda que a comemoração tenha sido "remota", em função do isolamento social e da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus. Assim, nomes históricos do clube, como Pelé e Neymar, se manifestaram através de publicações nas redes sociais.

Pelé, que construiu quase toda a sua trajetória no futebol com a camisa do Santos, se declarou orgulhoso por ter vestido a camisa do clube e também destacou a história da equipe, vista por ele como uma promotora da imagem do Brasil fora do País.

"Meus queridos amigos de todo o mundo, eu digo de todo o mundo porque quero que todos os esportistas do mundo saibam que o Santos Futebol Clube está fazendo 108 aniversários. E eu faço parte disso em mais da metade. Me honra muito ter sido um dos vencedores do Santos Futebol Clube, porque o Santos Futebol Clube foi o time que mais promoveu o nosso país, que mais promoveu o Brasil em todo o mundo. Hoje, agradeço a Deus de poder estar aqui para agradecer a todos aqueles que nos apoiaram no campo e todos aqueles que até hoje ainda amam o Santos. Viva o Santos Futebol Clube", escreveu em seu perfil no Instagram.

Não foi diferente com Neymar. Formado no Santos, o hoje atacante do Paris Saint-Germain garante que continua sendo um torcedor do clube. "Quero desejar os parabéns para o Santos pelos seus 108 anos de idade e dizer que foi um clube muito importante para mim, para minha carreira. É um clube pelo qual eu sou completamente apaixonado, sou torcedor, desde pequeno criado nas categorias de base, então foi muito especial para mim. Santos, parabéns, vida longa. Estamos juntos. Muito orgulho de fazer parte do manto sagrado", disse.

As homenagens envolveram outros nomes, como Robinho, ainda em atividade na Turquia e na mira do clube para uma possível transferência, além de jogadores que já deixaram os gramados, como Giovanni, Elano, Pepe, Léo e Mengálvio.

"Quando o sorriso expressa mais que mil palavras de satisfação de ter jogado e ter realizado todos os meus sonhos profissionais de futebolista. O verdadeiro significado de vestir e amar apenas uma camisa: parabéns, Santos, pelos 108 anos e obrigado por tudo que vivemos juntos!", escreveu Pepe.

"Hoje é o aniversário do Santos FC. São 108 anos de muitas glórias, conquistas, alegrias e grandes ídolos que escreveram uma das mais belas histórias do futebol mundial. Tenho muito orgulho de ter vestido a camisa alvinegra em 456 jogos, marcando 24 gols e ajudando na conquista de oito títulos, entre 2000 e 2005 e de 2009 a 2014.O Santos é a minha casa, faz parte da minha família. Mudou a minha vida. Muito do que sou, do que conquistei, devo ao Santos. Parabéns, Santos! Parabéns, torcida santista", acrescentou Léo.

Nomes do atual elenco também usaram as redes sociais para saudar o time, casos do técnico Jesualdo Ferreira, do uruguaio Carlos Sánchez, do venezuelano Soteldo e do atacante Eduardo Sasha.

"Hoje é aniversário de um dos times de maior tradição do futebol mundial. Me lembro de quando surgiu a possibilidade de jogar aqui e o quanto fiquei feliz, afinal era um time de um passado e presente vitoriosos, o time do Rei Pelé, do Robinho e do Neymar. Quando vesti a primeira vez a camisa do Santos na Vila Belmiro me senti realizado. E quem diria hoje eu já ter completado mais de 100 jogos com a camisa do Santos. O guri de Porto Alegre foi muito bem recebido na cidade de Santos e hoje eu e minha esposa amamos essa cidade. Obrigado, Santos Futebol Clube, por ter me proporcionado momentos incríveis. Vibrei, comemorei, fui aplaudido, vaiado, já saí derrotado e vencedor, mas tudo isso fez eu valorizar e amar ainda mais esse clube. Aqui tem um guri da Vila escolhido por vocês e que com muito orgulho vou dizer para os meus filhos e netos que joguei em um dos maiores clubes do mundo", escreveu Sasha.