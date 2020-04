Consórcio amplia horário de funcionamento nos postos de combustíveis

Yasmin Assagra

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC anunciou, na manhã desta terça-feria (14), após assembléia extraordinária com os sete prefeitos, novas medidas para conter a proliferação do novo coranvírus, uma delas está na ampliação do funcionamento de postos de combustíveis também aos domingos e feriados. O novo horário será das 7h às 19h nas sete cidades.

"Diante da necessidade dos serviços de postos de gasolina, estendemos o horário de atendimento. Além disso, também será permitido o funcionamento de bancas de jornais revistas", comenta o presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania).

Permanece vedada a venda de alimentos e bebidas alcoólicas para consumo imediato no local.

