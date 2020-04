Bruno Gagliasso brinca em vídeo com Giovanna Ewbank: - Se eu fosse um príncipe, seria o Harry

14/04/2020 | 18:10



Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank falaram mais uma vez sobre personalidade do casal em um vídeo para o canal dela no YouTube.

Já no começo, ele, de novo, comentou a falta de memória da esposa, que está grávida pela primeira vez, esperando o terceiro filho do casal, quando ela esqueceu o nome do quadro que eles fariam, por alguns segundos:

- Achei que era brincadeira da médica, que ia ser um pouco...

Depois, Giovanna leu comentários que pessoas fizeram sobre Gagliasso, e os dois comentaram.

Bruno não respondeu se é bom de cama, dizendo que isso é difícil de ele mesmo responder: até porque, posso achar uma coisa e ser outra.

Em determinado momento, quando chamado de príncipe por uma internauta, ele brincou:

- Não vem com esse papinho, não sou não, não se iludam. Eu sou real, pra começar que príncipe não existe. Se eu fosse um príncipe eu seria o Harry, pronto.