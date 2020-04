BMW disponibiliza mais de 100 vídeos sobre tecnologia automotiva

Da Redação

Do Garagem360



14/04/2020 | 17:18



A BMW acaba de disponibilizar para o público todo o conteúdo do seu canal de dúvidas com legendas em português. São mais de 100 vídeos que podem ser acessados por um QR Code ou pelo YouTube.

BMW disponibiliza vídeos sobre tecnologia

Tratam-se de vídeos a respeito das tecnologias que envolvem os produtos BMW trazendo temas como conectividade, automação, monitoramento dos serviços necessários ao veículo, tecnologias de entretenimento e seu funcionamento para eficiência dos equipamentos.

“Estes vídeos são uma maneira rápida e simples de dividir um pouco do conhecimento de treinamento da Academia BMW Group Brasil”, relata Emílio Paganoni, Head de Treinamento do BMW Group Brasil para as marcas BMW, MINI e BMW Motorrad. “Queremos democratizar a informação para todos os fãs de tecnologia”, reforça o executivo.

Vale conferir assuntos de utilidade prática, por exemplo, “Como procurar postos de recarga elétrica” – para a necessidade de carregamento fora de casa -; “Como utilizar o sistema de entretenimento traseiro”; “Como usar o aplicativo BMW Connected”; “Como conduzir seu veículo híbrido” – com instruções de condução e carregamento -, “Como utilizar modos de condução – A melhor maneira de usar a capacidade do seu BMW em lugar certo e com ajuste correto”, entre outros.

Para acessar todo o conteúdo e aproveitar os treinamentos disponíveis, basta acessar o canal da montadora aqui.

BMW, Mercedes, Audi: veja os carros de luxo mais vendidos no Brasil

BMW X1, Mercedes-Benz Classe C e Audi Q3 são alguns dos carros de luxo mais vendidos do Brasil. Segundo o levantamento da Fenabrave (Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores), os modelos tiveram 2.322, 2.098 e 1.822 unidades emplacadas, respectivamente, entre janeiro e julho de 2018. Na galeria, veja quais são os carros de luxo mais vendidos no País.

Foto: Divulgação BMW X1 - 2.322 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe C – 2.098 unidades Foto: Divulgação Audi Q3 – 1.822 unidades Foto: Divulgação BMW 320 – 1.701 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe GLA - 1.588 unidades Foto: Divulgação Volvo XC60 - 1.567 unidades Foto: Divulgação Land Rover Evoque - 1.042 unidades Foto: Divulgação Audi A3 Sedan – 1.122 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA 180 – 852 unidades Foto: Divulgação Mini Cooper – 794 unidades Foto: Divulgação Volvo XC40 - 788 unidades Foto: Divulgação Ford Mustang - 696 unidades Foto: Divulgação Audi A4 - 672 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz GLC - 623 unidades Foto: Divulgação Audi Q5 - 514 unidades Foto: Divulgação Audi A5 – 309 unidades Foto: Divulgação Volvo V40 – 306 unidades Foto: Divulgação BMW 220i- 254 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz Classe E - 200 unidades Foto: Divulgação BMW 328 - 174 unidades Foto: Divulgação Jaguar XE - 165 unidades Foto: Divulgação Audi A4 Avant – 136 unidades Foto: Divulgação BMW 530 - 113 unidades Foto: Divulgação Lexus CT 200 h – 113 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA 200 – 101 unidades Foto: Divulgação Porsche 911 - 96 unidades Foto: Divulgação Porsche Panamera - 93 unidades Foto: Divulgação Audi TT - 86 unidades Foto: Divulgação Porsche Boxter - 79 unidades Foto: Divulgação Porsche Cayman - 71 unidades Foto: Divulgação BMW 430i - 71 unidades Foto: Divulgação Audi RS3 - 53 unidades