Saiba como ajudar com doações durante a pandemia no Grande ABC

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 16:46



Desde que o novo coronavírus chegou ao País e obrigou os governantes a pensarem em medidas de isolamento, a situação de sobrevivência de muitas pessoas ficou mais grave. Na mesma proporção, pórem, o sentimento de solidariedade se espalhou pelas cidades. Além das ações organizadas individualmente ou em grupos, as prefeituras organizaram locais para que as pessoas possam fazer doações. Confira:

SANTO ANDRÉ

As doações estão sendo recebidas em esquema drive-thru na Craisa, localizada na Av. dos Estados, 2.195, e Paço Municipal, na Praça 4º Centenário, das 9h às 15h, além da doca do Shopping Atrium, na Av. Alexandre de Gusmão, das 13h às 17h. O munícipe pode doar alimentos, produtos de limpeza e higiene, roupas, calçados, brinquedos, entre outros.

SÃO BERNARDO

A Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade, criou a Central de Recebimento de Doações para coleta de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os interessados podem realizar a doação de mantimentos não perecíveis diretamente no Banco de Alimentos de São Bernardo (Avenida Redenção, 271), no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.



No caso de doação de produtos de higiene pessoal, itens de limpeza, álcool gel e máscaras, a entrega deverá ser feita na Secretaria de Educação, localizada na Rua Wallace Simonsen, 222, no bairro Nova Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A rede de solidariedade da Prefeitura de São Bernardo permitirá ainda a doação de valores. Interessados devem realizar transferência bancária na conta do município de São Bernardo: Banco do Brasil, agência 0427-8, conta corrente 65.734-4. O CNPJ da conta é 46.523.239/0001-47.



Além disso, a Prefeitura está recebendo doações por meio do Drive-thru da Solidariedade, que está sendo realizado de segunda-feira à sábado no Paço Municipal, das 8h às 17h. No local, estão sendo recebidos itens como alimentos não perecíveis (arroz, feijão, óleo, café, açúcar, macarrão, etc), produtos de limpeza e de higiene pessoal. Os itens são destinados à montagem de kits que estão sendo distribuídos às famílias impactadas pelas medidas de contenção do novo Coronavírus.

SÃO CAETANO

O Drive-Thru Solidário funciona em três pontos: Atende Fácil (R. Maj. Carlos Del Prete, 651), Emef Leandro Klein (R. Prestes Maia, 100) e Teatro Paulo Machado de Carvalho (Alameda Conde de Porto Alegre, 840). Podem ser doados alimentos e materiais de limpeza e de higiene pessoal.

DIADEMA

A cidade possui dois locais para Drive -thru Solidário, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O posto 1 fica no Paço Municipal, localizado à Rua Almirante Barroso, 111, Vila Santa Dirce. O posto 2 fica na Fundação Florestan Fernandes, localizada à Rua Manoel da Nóbrega, 1.149, Centro. Nos dois locais, é possível doar alimentos, itens de higiene, material de limpeza e tecidos para confecção de máscaras caseiras.

RIBEIRÃO PIRES

Em março, o Fundo Social de Ribeirão Pires implantou central de recebimento de doações para arrecadar, durante o período de enfrentamento à pandemia do coronavírus, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza. Os produtos estão sendo destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade inscritas nos Cras e Creas da cidade.

Além do ponto fixo de arrecadação (Avenida Francisco Monteiro, 2.940, Santa Luzia; de seg. a sex., das 10h30 às 15h30), empresas e moradores podem doar valores ao Fundo Social pela conta bancária – Banco do Brasil I Agência 0869-9 – CC 200.300-7 – CNPJ 46.522.967/0001-34. Os donativos poderão, ainda, ser retirados nas instituições interessadas em fazer contribuições.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: fundosocial@ribeiraopires.sp.gov.br ou pelos telefones 4827-8555/ 4824-8236.

RIO GRANDE DA SERRA

O Fundo Social de Solidariedade iniciou campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoas e de limpeza. Há caixas distribuídas em estabelecimentos comerciais - não abrangidos pelo decreto da quarentena - em diversos bairros da cidade. Segue a lista:

Padaria do Maciel – Vila Conde

Supermercado Serra do Mar - Recanto

Supermercado Emile – Vila Tsuzuki

Serrano – Centro

Mercadinho Ishihara – Vila Figueiredo

Supermercado Nilson – Santa Tereza

Supermercado Golden – Santa Tereza

Supermercado Felipão – Parque América