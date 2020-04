Wilson Witzel testa positivo para Covid-19

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 16:31



O governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel acaba de confirmar pelo Twitter que está com a Covid-19. Ele decidiu fazer o exame após apresentar febre e sentir-se mal.

"Quero comunicar a todos que deste sexta-feira não venho me sentindo bem. Pedi para que fosse feito o teste para Covid e o resultado foi positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato", disse Witzel na rede social. Ele disse que continuará trabalhando e pediu para que as pessoas permaneçam em casa. O isolamento no estado foi prorrogado até o dia 30 de abril.