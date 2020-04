Coronavírus: Governo de São Paulo lança canal de comunicação pelo WhatsApp

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/04/2020 | 16:18



SP Perguntas – COVID-19 é o mais novo canal de comunicação do Governo de São Paulo. Ele traz respostas para as dúvidas mais frequentes sobre prevenção ao coronavírus e para o combate a notícias falsas sobre a doença. O serviço está disponível no WhatsApp por meio do número +55 11 95220-2923 ou no WhatsApp Web, neste link. A ação é da Secretaria de Estado da Comunicação, em parceria com a Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo.

Para ter acesso ao SP Perguntas – COVID-19, basta adicionar o número à lista de contatos e enviar uma mensagem com a palavra “Oi”. Na sequência, o sistema enviará ao celular do usuário uma lista numerada de temas mais comuns sobre o coronavírus, como informações sobre a covid-19, dicas de prevenção, checagem de notícias verdadeiras ou falsas, higiene domiciliar, entre outras. Ao responder com o número do tema escolhido, uma nova mensagem é enviada pela conta do Governo de São Paulo.

Todas as informações do SP Perguntas – COVID-19 são checadas por profissionais das Secretarias de Estado de Comunicação e de Saúde. Elas também pode ser acessadas a partir de qualquer dispositivo digital nos canais oficiais do Governo de São Paulo nas principais redes sociais, além do site oficial.