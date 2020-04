Marcella Blass

14/04/2020 | 16:18



Que a medicina avançou ao longo do tempo, não é segredo. Mas voltar para analisar o passado dessa área tão importante para a sociedade ainda surpreende. Na galeria abaixo, o 33Giga reuniu fotos de arquivos históricos no The Public Domain Review que mostram como as especialidades médicas tratavam pessoas séculos atrás. Confira (clique nas imagens para ampliar):