14/04/2020 | 16:10



Ana Paula Siebert tem mostrado todo seu estilo e elegância com seus looks de grávida, postados nas redes sociais.

A loira, que já revelou estar com tédio na quarentena, posou topless com o barrigão de oito meses de fora.

O que também chamou a atenção, além do clique, foi a legenda que a esposa de Roberto Justus utilizou:

Amor maior do mundo. Torcendo para a Vicky ficar no forninho o maior tempo possível! Com quantas semanas o bebê de vocês nasceu?!

Muitas seguidoras responderam, contando suas experiências pessoais com o parto. Será que Ana lê os comentários?