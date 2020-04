São Caetano instala 83 câmeras de videomonitoramento

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 15:39



Entre as demais medidas já adotadas pela cidade, a Prefeitura de São Caetano divulgou, na tarde desta terça-feira (24), mais uma ação voltada ao combate à pandemia do novo coronavírus, que visa a instalação de 83 câmeras de monitoramento. A iniciativa integra o programa Segurança 360º do município, que inclui a instalação de mais 220 câmeras de videomonitoramento, em 152 pontos da cidade, além da criação da CCO (Central de Controle de Operação).

Segundo a administração municipal, o investimento da instalação de todos os equipamentos soma R$ 15,6 milhões.

“São Caetano contará ao todo com 352 câmeras de segurança, espalhadas pelos 15 km² do município e, tudo isso, com imagens analisadas pela Central de Controle de Operação. Esta é mais uma ferramenta de extrema importânciano auxílio às polícias Civil e Militar, que contam com o amplo apoio da nossa GCM (Guarda Civil Municipal)”, destaca o prefeito José Auricchio Júnior.

NÃO É RADAR

Para esclarecer alguns boatos que permeiam as redes sociais de que a Prefeitura tem instalado radares de velocidade, o secretário de Mobilidade Urbana, Geová Maria Faria, é taxativo. “Não instalamos nenhum radar de trânsito. São todas câmeras de videomonitoramento. É inacreditável que em plena crise do coronavírus ainda existam pessoas que usam as redes sociais para disseminar mentiras”, ressalta.