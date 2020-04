Sorriso Maroto anuncia que fará live 'para quem ama as antigas'

14/04/2020 | 15:46



O grupo de pagode Sorriso Maroto anunciou no domingo, 12, que irá realizar uma "live" no dia 25 de abril, um sábado. A apresentação do grupo será transmitida no canal deles no YouTube, e ocorrerá às 15h. "É live que vocês querem, né? Então, anota aí: 25 de abril, às 15h, esperamos vocês no Youtube! Só pra quem ama as antigas, hein!", disse o grupo no Twitter. O anúncio ocorre em meio a uma série de "lives" que vêm sendo realizadas por cantores brasileiros, em especial de sertanejo e pagode.

Marília Mendonça, Péricles, Jorge e Mateus e Bruno e Marrone são alguns dos nomes que aderiram às apresentações ao vivo, uma forma encontrada pelos artistas para manter seus shows e o contato com os fãs em meio à quarentena realizada devido à pandemia do novo coronavírus.

Outro cantor que também anunciou no domingo que fará uma "live" é Thiaguinho, cuja apresentação ocorrerá no dia 23 de abril e terá músicas do seu novo álbum. Já esta semana contará com lives de The Killers, Wesley Safadão e César Menotti e Fabiano.