Unipar doa equivalente a R$ 4 milhões em produtos para o Estado e prefeituras

14/04/2020 | 15:19



A Unipar, indústria química que produz cloro, soda, derivados do cloro e PVC, anunciou a doação do equivalente a R$ 4 milhões em produtos de higiene pessoal e limpeza de ambientes e áreas públicas com o objetivo de apoiar o Governo do Estado de São Paulo e prefeituras no combate a Covid-19. Entre as administrações públicas que vão receber a doação, está Rio Grande da Serra. A planta da região fica localizada entre a cidade e Santo André.

No total, a doação de 400 mil sabonetes e 200 toneladas de hipoclorito de sódio, matéria-prima capaz de produzir mais de 1,2 milhão de litros de água sanitária, serão aplicadas na desinfecção de ruas, avenidas, calçadas e unidades de saúde, além das comunidades carentes das cidades de São Paulo, Cubatão e Rio Grande da Serra, que receberão os sabonetes e água sanitária em frascos para higienização de suas casas.

"Nossa responsabilidade de evitar o aumento de casos da Covid-19 e proteger a população neste momento de crise é enorme e temos que unir esforços para apoiar a sociedade. Em parceria com a Razzo, a Carlezani, a Candura e a Sabesp, estamos movimentando nossa cadeia e unindo o setor neste combate", explica o diretor-presidente da Unipar Mauricio Russomanno.

As ações tomadas pela empresa e seus parceiros servem de exemplo ao setor, para minimizar o impacto dessa pandemia na vida da população. "Gostaríamos de destacar que os frascos de água sanitária e sabonetes destinados as comunidades aconteceram graças ao importante apoio de nossos parceiros: a Carlezani, a Candura, a Razzo e, a limpeza das áreas públicas, em parceria com a Sabesp que fará a retirada do hipoclorito de sódio na fábrica da Unipar e doação da água de reuso para a produção da água sanitária que será usada na higienização. Neste momento de crise, a mobilização das empresas está acima da sua posição competitiva e esta atitude deve ser referência para todos os setores ", conta o executivo.