Disney organiza especial de apresentações e Zac Efron não se junta ao elenco de High School Musical, diz site

14/04/2020 | 15:11



Zac Efron já deu vários sinais de que não é muito chegado em se reunir com os antigos colegas de elenco de High School Musical. Após furar diversos reencontros no passado, o ator virou assunto mais uma vez por conta de sua ausência.

Na última segunda-feira, dia 13, Kenny Ortega, que dirigiu e coreografou os três filmes da franquia, informou ao site Deadline que foi convidado a participar do especial The Disney Family Singalong, e topou imediatamente.

O próximo passo foi juntar o elenco para gravar uma apresentação em chamada de vídeo. A performance de We?re All In This Together teve a participação de Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Monique Coleman e Lucas Grabeel.

Já Zac foi um pouco mais difícil de conquistar:

- Não conseguimos falar com Zac a tempo, mas quando ele respondeu, aceitou rapidamente, esclareceu Kenny.

Entretanto, como o encontro tinha ocorrido, a presença do rapaz consistirá em uma mensagem em vídeo.

A atitude irritou fãs, que comentaram o assunto nas redes sociais quando ficaram sabendo sobre a notícia.

Quando é que Zac Efron vai reconhecer que ele só tem essa fama toda por causa da Disney e de High School Musical, e dar o devido valor?, escreveu uma internauta.

A canção tema do longa-metragem se tornou quase um hino nos Estados Unidos durante a pandemia do coronavírus, o que motivou o especial, que será exibido no dia 16 de abril na televisão norte-americana.

Outros artistas também participarão, cantando músicas que marcaram filmes da Disney. Entre as vozes estão: Christina Aguilera, Michael Bublé, Ariana Grande, Demi Lovato, Elle Fanning e Darren Criss.