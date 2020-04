Ben Affleck está pronto para ter filhos com a namorada, Ana de Armas

14/04/2020 | 15:10



Algumas pessoas simplesmente nasceram para ser pais. É o caso de Ben Affleck, que já está pensando em montar uma nova família com a namorada, Ana de Armas. Apesar disso, o ator ainda não teria apresentado seus três filhos à amada.

De acordo com um informante da US Weekly, Ben adora ser pai, e está muito feliz em seu relacionamento com Ana:

- Ben adora crianças e gosta de ser pai. Pode ser que em breve ele comece a fazer planos a respeito disso, e ele adoraria ter filhos com Ana algum dia. Ele sente que com Ana encontrou uma companheira para a vida toda.

O ator já é pai de três crianças, Violet, Seraphina e Samuel, fruto de seu relacionamento com a atriz Jennifer Garner, mas a fonte diz que elas ainda não foram apresentadas à Ana. Outra fonte do veículo afirma que, apesar de Affleck e Jennifer já terem falado sobre a nova namorada do pai para as crianças, a mãe não quer envolvê-las ainda.

- Jennifer está contente com o namoro de Ben e Ana, já que o considera um amigo, além de pai dos seus filhos. Mas no plano sentimental, faz tempo que ela virou a página. Ela está satisfeita com sua situação atual e só quer que seus entes queridos sejam felizes.