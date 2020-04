GCM prende dois homens em São Caetano

Do Dgabc.com.br



14/04/2020 | 13:42



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Caetano apreendeu na noite do último domingo (12), no bairro Santa Paula, um homem, que não teve a identidade revelada, de 40 anos, após ele ter descumprido medida protetiva.

A equipe encontrou o indivíduo com aparente estado de embriaguez, totalmente descontrolado e agressivo, ameaçou os GCMs e proferiu palavras de baixo calão. O homem foi encaminhado à Delegacia Sede e permaneceu à disposição da Justiça pelo flagrante do descumprimento da medida protetiva, ameaça e desacato.

Ainda no domingo, por volta das 18h, uma viatura da GCM deparou-se com um homem de 39 anos, que também não teve a identidade revelada, pulando o muro de um estabelecimento comercial e carregando botijão de gás. Devido a atitude suspeita, a equipe abordou o homem, que logo confessou ter furtado o produto de uma clínica.

Também foi encontrado com ele uma máquina de tosa, shampoo de uso veterinário e um mouse de wireless subtraídos do mesmo local. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia Sede onde permaneceu à disposição da Justiça pelo flagrante do furto no estabelecimento comercial.