Fátima Bernardes e Ana Maria Braga retornam para a TV em meio à pandemia do coronavírus

14/04/2020 | 13:10



A quarentena por conta pandemia do novo coronavírus ainda não acabou, mas Fátima Bernardes e Ana Maria Braga retornarão ao vivo na TV Globo, dando indícios de que a grade da programação habitual da emissora aos poucos será retomada.

Nesta terça-feira, dia 14, a emissora anunciou que o Encontro com Fátima Bernardes estará de volta a partir de segunda-feira, dia 20, às 10h45 da manhã, levando o programa Combate ao Coronavírus, com Márcio Gomes, para um horário mais cedo, às 9h50.

O programa, no entanto, não será como antes e a emissora promete cuidados redobrados com a saúde de toda a produção e da apresentadora. A equipe estará reduzida e o matinal seguirá sem plateia de convidados.

Ao vivo, Fátima conversará com os convidados através de vídeoconferência e também falará sobre as novas dinâmicas, comportamentos, as mudanças nas relações, as curiosidades e o que mudou após o início da pandemia no Brasil.

- Eu estou muito feliz com o retorno, vai ser um programa um pouco diferente. Durante esse período de coronavírus, em que existe grande necessidade de informação, não vamos deixar de falar da pandemia, mas acredito que o Encontro possa ser um respiro na manhã da população. Teremos lives de cantores, assim como eles têm feito em suas redes sociais, e a incrível companhia da Ana Maria Braga, que, além de relembrar algumas de suas receitas, vai nos contar o que tem feito na cozinha durante a quarentena, adiantou a jornalista.

Ana Maria Braga, que segue em tratamento contra um câncer, não retornará com o Mais Você. Ela apenas fará participações especiais e à distância no programa de Fátima Bernardes. A apresentadora, que estará em sua própria casa, aparecerá pelo telão do Encontro para relembrar receitas práticas de sua atração, já que no momento, a emissora considera que o público têm cozinhado mais em casa e considera útil tal aprendizado.

Segundo o colunista Leo Dias, o Mais Você segue suspenso por tempo indeterminado e a veterana da emissora aparecerá apenas por 15 minutos no Encontro. A atração Se Joga, por sua vez, pode retornar em breve, já que espera-se que possa ser feita uma cobertura com os acontecimentos do BBB20, que se encerra no dia 27.A direção da emissora ainda estaria estudando como a escala de rodízio de apresentadores do programa poderá ser realizada.