Netflix cria fundo de R$ 5 milhões para trabalhadores afetados pela covid-19

14/04/2020 | 12:45



O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e a Netflix se uniram para criar um fundo emergencial de apoio à comunidade criativa brasileira, afetada pela pandemia de covid-19.

O fundo será gerenciado pelo ICAB e estabelecido com a doação de R$ 5 milhões pela Netflix. O objetivo é atender até 5 mil trabalhadores e freelancers, entre os mais atingidos com a interrupção da produção audiovisual no Brasil, com um único depósito no valor do salário mínimo (R$ 1.045).

São elegíveis para solicitar o benefício profissionais como produtores, assistentes, coordenadores, técnicos e operadores de diferentes departamentos de produção como câmera, áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia e logística, entre outros - que em sua maioria recebem por semana ou trabalham sem contratos garantidos.

A doação da Netflix para o ICAB faz parte dos esforços do fundo de US$ 100 milhões, anunciado em 20 de março, para apoiar o setor em países como o Brasil.

A partir de 28 de abril, os profissionais podem se inscrever por meio de um formulário online na página do ICAB, no link. Um comitê, composto por membros do ICAB, da BRAVI e da Netflix, vai revisar cada inscrição e determinar quem pode receber os recursos em até 10 dias. As inscrições poderão ser feitas por dois meses ou até que os recursos do fundo se esgotem.