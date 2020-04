Tentativa de arrastão em São Bernardo acaba com assaltantes mortos

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 11:48



Um ponto de ônibus na Avenida Brigadeiro Faria Lima, em São Bernardo, foi o ponto escolhido por assaltantes para fazer arrastão hoje, 5h. Após o crime, as vítimas chamaram policiais que foram até o local. Ali próximo, na altura do número 2.200, no ponto de tróleibus, um policial à paisana notou movimentação estranha em outro ponto de ônibus, notou dois indivíduos e foi abordá-los e eles trocaram tiros. Os dois bandidos foram atingidos: um morreu no local, outro no Hospital Municipal de São Bernardo.

Com os criminosos foram apreendidos um revólver calibre 32, um simulacro de pistola e nove celulares. O caso foi registrado no 1ºDP da cidade.