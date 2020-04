Rose Miriam di Matteo posta foto beijando Gugu Liberato: Encontro de uma só alma

14/04/2020 | 11:11



Em meio a uma disputa judicial para ter a sua união estável com Gugu Liberato reconhecida, Rose Miriam di Matteo, a viúva do apresentador, publicou em seu Instagram uma foto em que aparece beijando o companheiro. A imagem serviu para uma singela homenagem também ao Dia do Beijo, celebrado na última segunda-feira, dia 13.

Um beijo de verdade não é a soma de dois lábios, mas o encontro de uma só alma, escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o clique:

Muito amor envolvido!

Muito lindos!

Vale lembrar que Rose, que está morando nos Estados Unidos, entrou nessa disputa judicial logo após a morte de Gugu, em novembro de 2019. Ela havia sido deixada de fora do testamento de seu companheiro, que apenas incluiu seus três filhos - frutos da relação com Rose - e seus familiares.