Morando determina novas regras para bancos e lotéricas

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 11:03



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), fez ontem à noite decreto com novas regras para lotéricas e bancos da cidade. A partir de hoje, locais que registrarem aglomerações terão o risco de serem lacrados pela prefeitura. A iniciativa visa impedir a disseminação do coronavírus.

Segundo o decreto, os bancos e lotéricas devem limitar o acesso interno, medida que deverá ser feita por funcionário exclusivo para função; os espaços de uso comum, como caixas eletrônicos, por exemplo, deverão ser limpos constantemente com álcool gel e deverá ser feita demarcação com espaçamento de dois metros entre os clientes. “Esta é uma medida protetiva. Estamos seguindo a orientação da ciência e de especialistas para salvar vidas e proteger as pessoas deste vírus. Infelizmente, estes locais continuam com grande concentração de pessoas e sem obedecer as normas básicas sanitárias”, justificou o prefeito.

O prefeito anunciou também que uma decisão em conjunto com os demais prefeitos do Grande ABC permitirá atendimento presencial em depósitos de construção. A flexibilização, no entanto, servirá apenas para as unidades comerciais que respeitarem os requisitos da vigilância sanitária, como distanciamento, disponibilidade de álcool em gel, entre outros.

E os postos de gasolina, que permitido o funcionamento de segunda a sábado, entre 7h e 19h, agora será facultativa a atividade aos domingos. “Os postos de gasolina deram bons exemplos e o município não registrou qualquer queixa de aglomeração ou outro desrespeito. Assim, decidimos por reaver o domingo.” E outro setor comercial que poderá exercer as atividades são as bancas de jornal. A nova regra, entretanto, habilitará apenas as unidades que comercializem diariamente publicações informativas.