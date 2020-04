Covid-19: Toyota posterga retorno de suas atividades fabris no Brasil

Da Redação

Do Garagem360



14/04/2020 | 10:48



A Toyota acaba de informar novas medidas para combater a propagação do novo coronavírus. A primeira ação foi postergar a retomada da produção de suas quatro unidades fabris localizadas no estado de São Paulo para o mês de junho. As novas datas foram estipuladas em: dia 22 para as unidades de São Bernardo do Campo, Indaiatuba e Porto Feliz e dia 24 para a unidade de Sorocaba.

Toyota posterga retorno de suas atividades

A segunda medida tem a ver com o regime de trabalho de seus colaboradores e tem vistas à preservação dos empregos. Em acordo com os sindicatos de cada unidade, a partir de 22 de abril parte dos colaboradores – aqueles ligados diretamente à produção – terá suspensão temporária do contrato de trabalho.

O acordo aprovado impacta colaboradores horistas e administrativos de todas as áreas e níveis e preserva os salários líquidos entre 75% e 100% do seu valor, conforme a faixa de remuneração de cada colaborador.

Colaboradores que ainda precisam ir para planta e administrativos não relacionados com a suspensão de contrato de trabalho, continuam trabalhando em regime regular ou de home office.

A Toyota afirma que continuará avaliando a situação momento a momento, e caso entenda ser possível retomar as atividades antes do previsto, reverá esse cronograma, seguindo as orientações das autoridades locais e colocando a saúde e o bem-estar de seus colaboradores em primeiro lugar.

10 carros mais vendidos no mundo

Se o Chevrolet Onix domina as vendas no Brasil e na América do Sul, no mundo o Toyota Corolla segue firme no ranking de emplacamentos. É o que revela os dados da consultoria Focus2Move, cujas informações apontam que o modelo é o carro mais vendido no planeta em 2020 (até fevereiro).

Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 1- Toyota Corolla: 183.629 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 2- Ford F-Series: 149.200 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 3- Toyota RAV4: 134.869 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 4- Honda CR-V: 105.446 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 5- Honda Civic: 94.544 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 6- Toyota Camry: 89.978 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 7- Ram Pick-Up: 86.946 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 8- Toyota Hilux: 85.232 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Silverado: 84.497 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades Foto: Divulgação 10- Volkswagen Tiguan: 81.486 unidades