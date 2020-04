Obituário - 14 de abril de 2020

Ademir Medici

CARLOS BELTRAN BATTISTINI

(São Bernardo, 3-8-1938 – Bragança Paulista, 9-4-2020)

Descendente de uma das mais antigas famílias de São Bernardo, Carlos Beltran Battistini foi vereador da cidade na 8ª legislatura, atuando entre 1977 e 1982. Atuou com extrema combatividade e competência, destacando-se pela rigidez e cuidado com as coisas públicas. Depois, deixou a vida político-partidária.

Filho de Francisco Beltran e de Gioconda Battistini Beltran, ele parte aos 81 anos. Residia no interior. Deixa a esposa Jacira Fingolo Beltran e os filhos Leo, Jemal, Láscara e Lia. Foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.



SÃO BERNARDO

Maria Amélia Justi Gabana, 94. Natural do Estado de São Paulo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Aura Domingues de Almeida, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia em São José do Barreiro (SP). Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Eduardo Pellegrina, 89. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Jardim Las Palmas, no Guarujá (SP). Dia 6, no Guarujá (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Arlindo Cerchiari Filho, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro de Perdizes, em São Paulo (SP). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Estefan Chabo, 82. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Tereza Alves de Oliveira, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Adelino Dionísio Oliveira, 69. Natural de Planalto (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 8, em Manhuaçu (MG). Cemitério de Vila Euclides.

Laércio Martins Lopes, 61. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Parque Novo Mundo, em São Paulo (SP). Dia 5, em Guarulhos (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Maria Rosália de Lana, 54. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Fátima, em Suzano (SP). Dia 9, em Suzano (SP). Cemitério de Vila Euclides.

Rena Amaral Paixão, 29. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.



São Bernardo, domingo, dia 12 de abril

Therezinha Assumpção, 90. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Duzzi, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Maria da Glória Alves Stefanelo, 89. Natural de Júlio Castilho (RS). Residia na Vila Azevedo, bairro Tatuapé, em São Paulo (SP). Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

Edson Marotti, 56. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Lusitânia, em São Bernardo. Dia 12. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 6 de abril

Apparecida Furniel de Medeiros, 90. Natural de Jaboticabal (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério das Lágrimas



São Caetano, quarta-feira, dia 8 de abril

Messias Luiz, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Clebulo dos Santos, 75. Natural de Santos (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Edson Ferreira da Silva, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 9 de abril

Manoel Felisberto de Barros Minhava, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 9. Memorial Planalto, em São Bernardo.



M A U Á

Mauá, quinta-feira, dia 9 de abril

Arlindo Deuclides de Oliveira, 84. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Jurandir Brazilino Leite, 64. Natural de Sanharó (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Alcides Souza Pinto, 60. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Adelina, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Mauá, sexta-feira, dia 10 de abril

Aparecida Agenor Anvessa, 82. Natural de Bariri (SP). Residia no Jardim Zaira, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Roberto, 82. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Zita Maria do Nascimento, 78. Natural de Presidente Olegário (MG). Residia no Parque das Américas. Cemitério Santa Lídia.

Sandra Regina dos Santos, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Nelson Gregório Pinto, 58. Natural de Tuneiras do Oeste (PR). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 11 de abril

Emilham Almeida, 92. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Conceição Piccolo, 78. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

José Lourenço César, 77. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

José Ferreira Rodrigues, 74. Natural de Divinésia (MG). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Sebastião Vieira Duarte, 73. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Adão Vicente de Paula, 73. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Marilene Lima de Santana, 70. Natural de Santana do Ipanema (AL). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

João Antonio Martins, 70. Natural de Capelinha (MG). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Lourival de Assis, 68. Natural de Mandaguari (PR). Residia no Jardim Planalto, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Adauto José Batista, 67. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Valdemar Batista Mayer, 58. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 12 de abril

Romeu Pinheiro, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Claudinei de Lima Reis, 34. Natural de São Francisco (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.