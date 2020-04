14/04/2020 | 10:10



A atriz Bruna Griphao é um colírio para os olhos. E durante a quarentena decorrente da pandemia do novo coronavírus ela publicou uma foto para lá de sensual para falar que está com saudades de sair de casa, já que todos que podem estão fazendo o isolamento social.

Com um clique no qual aparece de biquíni no meio da estrada, ela escreveu:

No sofá lembrando desse dia.

Pura sensualidade!