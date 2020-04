Kelly Key e o marido dão dicas de sexo anal para Gracyanne Barbosa e Belo: - É igual porta de banco

14/04/2020 | 10:10



Por conta da pandemia do novo coronavírus, diversos artistas estão entretendo seus fãs por meio de lives em redes sociais. Dessa vez, Kelly Key e o marido, Mico Freitas, conversaram com Gracyanne Barbosa e Belo. E sabe qual foi o assunto que dominou a conversa? Sexo! Em determinado momento, por exemplo, com a musa fitness disse que agradece por ter um parceiro que não nega fogo nunca.

Depois, a cantora mudou o assunto para sexo anal e, claro, deu suas dicas sobre o assunto:

- Bota um pedaço, fica quieto, vai doer, mas você espera. Fica quieto, não se move porque automaticamente os estímulos internos vão... e aí sim você está pronto para vrau. Porque aí depois que está dentro, amor, a vida é linda.

Em seguida, Gracyanne comenta:

- Dica ótima.

Mico Freitas ainda acrescenta na explicação:

- Você não pode passar em duas portas assim, é igual banco. Tu chega, para, abre só uma porta no meio.

Eita!