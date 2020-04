BC da Indonésia mantém juro básico em 4,5%, de olho na estabilidade da rupia

14/04/2020 | 06:11



O Banco Central da Indonésia decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros em 4,50%, à medida que busca proteger a moeda local, a rupia, em meio à pandemia do novo coronavírus.

A manutenção decepcionou, um vez que seis de oito economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam um corte de 25 pontos-base na taxa.

O BC indonésio se comprometeu a continuar garantindo a estabilidade e liquidez da rupia no sistema financeiro, por meio de compras de bônus do governo e de intervenções no mercado de câmbio à vista. Sua meta é que a divisa se fortaleça para 15 mil rupias em relação ao dólar até o fim de 2020.

A moeda da Indonésia foi duramente atingida pela pandemia, com o dólar acumulando alta de mais de 13% desde o começo do ano, para cerca de 15.725 rupias.

Em função do coronavírus, o BC indonésio reduziu suas projeções de crescimento do país para este ano, de uma faixa de 5% a 5,4% para o intervalo de 4,2% a 4,6%. No ano passado, o PIB da Indonésia teve expansão de 5%. Fonte: Dow Jones Newswires.