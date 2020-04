Santo André poderia ter mais de 1.000 na UTI, aponta prefeito

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 01:01



Os boletins epidemiológicos enviados pelas sete prefeituras do Grande ABC ontem indicam 507 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 na região – 145 novos casos apenas nos últimos quatro dias. Entre estas, 150 são de Santo André, que ultrapassou São Bernardo no quesito. Entretanto, em transmissão ao vivo realizada na noite de ontem, o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) garantiu que não fosse a adoção do isolamento social e demais medidas, estes números seriam muito maiores.

Segundo o chefe do Paço andreense, as ações já surtiram efeito e, entre as 131 pessoas internadas com sintomas de infecção pelo novo coronavírus – nem todos os casos confirmados estão em hospitais –, 52 delas estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). “Poderíamos ter mais de 1.000 nas UTIs não fosse a quarentena. Estamos no caminho certo”, indicou Paulo Serra.

Completam a lista de casos confirmados na região São Bernardo (137 pessoas infectadas), São Caetano (95), Diadema (58), Mauá (36), Ribeirão Pires (22) e Rio Grande da Serra (nove). Já em número de mortes o Grande ABC alcançou 36, sendo 21 apenas no município são-bernardense. Os demais foram identificados em São Caetano (seis), Santo André (cinco), Diadema (dois) e Mauá (dois).

“As mortes não estão diminuindo. Entre a economia e a saúde, vou ficar com a saúde. Falo isso desde a primeira live. Para nossa tristeza, ontem (domingo) a gente tinha 17 vítimas fatais e hoje (ontem) são 21 as pessoas que morreram na cidade. Temos 40 leitos (de UTI) disponíveis para o novo coronavírus no HC (Hospital de Clínicas) e 36 estão ocupados. Tem quatro restantes. Isso é margem de risco enorme. Se a gente não tivesse feito a quarentena, teria gente morrendo por falta de respirador”, afirmou o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), que ontem retornou ao prédio do Paço.<EM>

MAIS DADOS

O Ministério da Saúde informou ontem que o Brasil chegou a 1.355 mortes e 23.753 casos confirmados de pessoas com o vírus. Deste total, São Paulo contabiliza 608 vítimas fatais e 8.895 infectados que testaram positivo à Covid-19. Ainda com relação aos números nacionais, balanço mostra que o total de óbitos no País cresceu 99% em sete dias. Além disso, 36% deles ocorreram entre pessoas com menos de 60 anos e 35% em pacientes sem doenças preexistentes.